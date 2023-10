D1A : les Gantois assomment le Standard en sept minutes (3-1) et montent sur le podium

Le début de match a été très animé : La Gantoise s’est vite procuré un pénalty suite à une faute de Moussa Djenepo, mais la tentative d’Hugo Cuypers a été arrêtée par Arnaud Bodart (4e). Vingt minutes plus tard, c’était au tour du Standard de bénéficier d’un pénalty, après une faute d’Ismaël Kandouss sur Wilfried Kanga.

Tissoudali a enfoncé le clou juste ensuite : après avoir récupéré un ballon dans la surface, il a effacé Djenepo d’une feinte et a marqué du droit (40e).En deuxième mi-temps, le Standard est revenu dans le match avec une réalisation de Kanga, qui a été servi par Isaac Price de la droite (67e). Le même Kanga a ensuite raté un second pénalty (84e), consécutif à un crochet d’Andrew Hjulsager sur Djenepo.

