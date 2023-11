Cyril Abiteboul veut pousser Thierry Neuville chez Hyundai

Cyril Abiteboul, qui a pris la direction d’Hyundai au début de cette année, aurait-il décidé de titiller Thierry Neuville en vue de la saison prochaine à l’occasion de laquelle notre compatriote retrouvera son « ami » Ott Tanak dans les rangs du constructeur coréen ? Alors que le rallye du Japon clôturera ce week-end une saison à nouveau marquée par l’archi-domination de Toyota et de Kalle Rovanpera, on peut se poser la question.

La semaine dernière, l’ancien boss de Renault F1 avait déclaré dans un magazine finlandais : « Je voudrais faire d’Hyundai l’écurie Red Bull du WRC, et j’aimerais qu’Ott devienne notre Max Verstappen ». Quelques jours plus tôt déjà, le Français avait suggéré qu’il était temps de botter le train à notre compatriote : « C’est bien de temps en temps de se remettre en question avec des ruptures. Un jour, je souhaite à Thierry qu’il aille conduire pour quelqu’un d’autre (…) On a encore beaucoup de choses à faire ensemble (…), mais Thierry a besoin de quelqu’un qui le pouss

:

RTBFİNFO: Etats-Unis : 'L’homme aux cornes de bison' de l’assaut du Capitole veut être élu au Congrès américainL'un des assaillants emblématiques du Congrès américain, avec ses tatouages et sa coiffe aux cornes de bison, envisage...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: WRC : l’image, la déception, la surprise… 6 faits marquants du Rallye d'Europe centrale Thierry Neuville ( Hyundai ) a remporté dimanche le Rallye d'Europe centrale, avant-dernière épreuve du championnat du...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFSPORT: Cyril Abiteboul : 'Pour être sacré, on doit éradiquer les problèmes de fiabilité et trouver un peu de performance' Thierry Neuville ( Hyundai ) a remporté dimanche le Rallye d'Europe centrale, douzième épreuve du championnat du monde des...

La source: RTBFsport | Lire la suite »

RTBFİNFO: WRC Europe centrale, le débrief final : 2 succès et 8 podiums pour Neuville, insuffisant pour priver Rovanpera du sacre Thierry Neuville ( Hyundai ) a remporté dimanche le Rallye d'Europe centrale, avant-dernière épreuve du championnat du...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »