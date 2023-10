Cyril Abiteboul : 'Pour être sacré, on doit éradiquer les problèmes de fiabilité et trouver un peu de performance'

Thierry Neuville (Hyundai) a remporté dimanche le Rallye d'Europe centrale, douzième épreuve du championnat du monde des rallyes (WRC). Le pilote belge s'est imposé devant Kalle Rovanpera (Toyota), qui décroche son deuxième sacre consécutif, et Ott Tanak (Ford). On a débriefé cette manche européenne avec Cyril Abiteboul, team principal du team Hyundai. Un succès pour Hyundai ce week-end 'Ca fait du bien.

On continuera de pousser car ça fait partie du narratif de la discipline. Les voitures qu'on achète, elles sont plus souvent sur la route que dans le désert.' L'association Neuville-Tanak l'an prochain 'Je n'ai jamais eu à départager des pilotes pour le titre chez les pilotes. J'ai eu des choses à faire, mais pas celles-là. Ca va être compliqué de gérer les deux.

