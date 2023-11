Cyclocross : Fem Van Empel s'impose avec des écarts monstrueux sur ses adversaires à Oudenaarde

Et une victoire de plus pour Fem Van Empel en cyclocross ! La coureuse Néerlandaise a remporté le Koppenbergcross à Oudenaarde ce mercredi en le survolant. Elle s’est imposée devant sa compatriote Denise Betsema avec 1 min 50 d'avance ! La Britannique Anna Kaya a complété le podium en passant la ligne d'arrivée avec 2 min 08 de retard sur Van Empel. La première Belge est quatrième, il s’agit de Kim Van De Steene.

Sanne Cant est huitième très loin derrière la gagnante du jour puisqu'elle a accusé par moins de 5 min 41 de retard sur Van Empel. Il s’agissait de la première des huit manches du trophée X2O, disputé par les dames de matin et par les messieurs cette après-midi. La nouvelle victoire de Fem Van Empel, la coureuse très en forme, vient parfaire une préparation idéale pour l’Euro de cyclocross qui se déroule ce week-end en France.

