Cruise van drie jaar geannuleerd: geen schip beschikbaar

Het moest de reis van hun leven worden, een cruise die maar liefst drie jáár zou duren en mogelijk zelfs nooit zou eindigen. Maar nadat organisator Life at Sea Cruises het vertrek deze maand al twee keer had uitgesteld, is de droom van honderden reislustigen nu echt uiteengespat. Life at Sea Cruises beschikte niet eens over een schip om mee van wal te steken.

Op 1 november had het cruiseschip van Life at Sea Cruises vanuit het Turkse Istanbul moeten uitvaren voor een reis van minstens drie jaar langs zeven continenten, 140 landen en 382 havens. Die datum werd een eerste keer uitgesteld naar 11 november, en later nog eens naar 30 november. Maar op 17 november, minder dan twee weken voor vertrek, kregen de aanstaande passagiers te horen dat het schip nooit zou uitvaren. Er was namelijk geen schip.





