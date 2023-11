CROKY CUP. Meteen vier eersteklassers uitgeschakeld in 1/16de finales, topclubs laten zich niet verrassen

Doelpuntenfestival op ‘t Kiel: kansloos Beerschot krijgt er zes (!) om de oren van Club Brugge en ligt uit de beker23:26

Croky Cup: Anderlecht se défait de La Louvière et file en 8es de finaleLes Anderlechtois ont battu les Loups (0-1) ce mardi soir dans les cadre des 1/16e de finale de la Croky Cup. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Benito Raman. Lire la suite ⮕

– Coupe de Belgique : Plusieurs joueurs de la RAAL réagissent à leur élimination en Croky Cup: «NotreMike Vanhamel, Mohamed Soumaré et Joël Ito se confient après lematch de gala contre Anderlecht, ce mardi. Pour le gardien de la RAAL, les Loups ont fait mieux que tenir le choc. Il espère revivre ce genre de matches plus régulièrement dans l’avenir. Lire la suite ⮕

CROKY CUP. Meteen drie eersteklassers uitgeschakeld na zenuwslopende bekeravondHet bekeravontuur is nu ook voor de 1A-clubs begonnen. Dinsdag stonden de eerste 1/16de finales op het programma, in de vooravond kregen we meteen de eerste verrassing en ook later op de avond werd het bijzonder spannend. Een overzicht. Lire la suite ⮕

Eerste bekerstunt is een feit: KV Oostende wipt zwak EupenEupen is de eerste eersteklasseclub die uitgeschakeld is in de Croky Cup van dit seizoen. Het werd in de 1/16de finales op eigen veld geklopt door KV Oostende, nochtans de voorlaatste in de Challenger Pro League. Lire la suite ⮕

OVERZICHT 1/8STE FINALES HOFMAN CUP: HT Zwijnaarde schrijft clubgeschiedenis, Poesele dankt zijn 16-jarigen, eTwee grote verrassingen in de 1/8ste finales van de Hofman Cup. Sparta Wortegem en HT Zwijnaarde stootten als derdeprovincialers door naar de kwartfinales en zijn daardoor zeker van een ticket voor de Beker van België volgend jaar. Met Lembeke en Standaard Denderleeuw werden ook de laatste eersteprovincialers geëlimineerd. Lire la suite ⮕

Billie Jean King Cup : Van Uytvanck, blessée au dos, remplacée par Marie Benoît contre la HongrieAlison Van Uytvanck devra finalement renoncer, en raison d'un problème au dos, au match international contre la Hongrie les... Lire la suite ⮕