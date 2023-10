Crisismanager moet ‘toxische sfeer’ bij Antigifcentrum aanpakken

Minister Vandenbroucke stuurde vervolgens aan op de aanstelling van een crisismanager, die maandag wordt voorgesteld. — © belga

Het Antigifcentrum heeft te maken met een leegloop van ervaren artsen, een gebrek aan tijd voor wetenschappelijk werk en een vertrouwensbreuk tussen werknemers en het bestuur. Dat schrijftVerschillende medewerkers spreken van een vertrouwensbreuk tussen het team dat de permanentielijnen bemant, en directeur Anne-Marie Descamps.

Sinds 2019 vertrokken er al 25 medewerkers. Dat zijn er meer dan het aantal werknemers dat het Antigifcentrum vandaag nog telt. Waar tot in 2019 de permanentiediensten in de voormiddag met drie bemand werden en ‘s middags met vier, vind je er vandaag nooit meer dan twee medewerkers. In september, bleef de permanentie voor het eerst zelfs een nacht gesloten wegen personeelsgebrek. headtopics.com

Het permanentieteam uitte die maand in een brief aan de raad van bestuur zijn onvrede over de werkdruk. ‘Elk van ons zal in 2023 meer dan 30 weekenddiensten en minimaal 22 nachtdiensten uitvoeren’, zo citeertde brief. ‘We moeten alert blijven op elk moment van onze dienst, dat is nu niet meer gegarandeerd.’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stuurde vervolgens aan op de aanstelling van een crisismanager, die maandag wordt voorgesteld. ‘Die komt binnen enkele weken met een actieplan’, aldus het kabinet van de minister. headtopics.com

Het Antigifcentrum zegt in een reactie hard te werken aan een verbetering van de situatie, onder meer door nieuwe aanwervingen.

