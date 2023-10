Crisismanager moet ‘toxische sfeer’ bij Antigifcentrum aanpakken

Verschillende medewerkers spreken van een vertrouwensbreuk tussen het team dat de permanentielijnen bemant, en directeur Anne-Marie Descamps. Zij zou verantwoordelijk zijn voor een ‘toxische sfeer’: ze zou medewerkers tegen elkaar op zetten en werknemers onder druk zetten om vervroegd terug te keren tijdens ziekteverlof.

Het permanentieteam uitte die maand in een brief aan de raad van bestuur zijn onvrede over de werkdruk. “Elk van ons zal in 2023 meer dan 30 weekenddiensten en minimaal 22 nachtdiensten uitvoeren”, zo citeert De Morgen de brief. “We moeten alert blijven op elk moment van onze dienst, dat is nu niet meer gegarandeerd.”

Het Antigifcentrum zegt in een reactie hard te werken aan een verbetering van de situatie, onder meer door nieuwe aanwervingen.

Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen waar ook bekende advocatenkantoren huizen, daders laten boodschap achterALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕

“Een eerbetoon aan mijn mooie dochter”: Linda Mertens laat de muziek en het publiek haar gebroken hart weer heMilk Inc.-zangeres Linda Mertens is terug van weggeweest en het Sportpaleis zal het geweten hebben. Het verlies van haar dochter Lio voelde alsof ze tegen een muur gecrasht was, vertelt ze in Nina. “Perte totale.” Op het podium van het Sportpaleis vond ze de energie om weer gas te geven. Lire la suite ⮕

Pullse Spookhuis dubbel zo groot dit jaar: “Maar we blijven het gratis doen”Al voor het derde jaar op rij organiseert Dave Adriaensen het Pullse Spookhuis. Dit jaar is het griezellabyrinth dubbel zo groot, vandaar ook dat hij het spookhuis nu twee verlengde weekends opent in plaats van één. “Anders is het zonde van alle tijd, en de herfstvakantie valt nu heel gunstig. Lire la suite ⮕

Flessenverbod opgeheven: eerste weekend terug cava drinken op VogelmarktHet flessenverbod op het Antwerpse Theaterplein is opgeheven. Het werd in de coronaperiode ingevoerd, omdat het toen vaak de spuigaten uit liep. Met dronken klanten én jongeren die zelf flessen meebrachten naar het marktplein. Na overleg met de marktkramers en de veiligheidsdiensten mogen de flessen weer terug op tafel. Lire la suite ⮕