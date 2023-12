Crise politique en France suite à l'adoption d'un projet de loi sur l'immigration

Le Sénat français, dominé par la droite et le centre, a largement adopté mardi soir un projet de loi immigration, l’Assemblée devait à son tour le voter dans la soirée mais les discussions perdurent. Et la crise politique se durcit un peu plus encore. Très embarrassés par le soutien apporté au texte par le RN, des parlementaires de la majorité ont fait savoir qu’ils voteraient contre.

Le soutien de l’extrême droite s’apparente au 'baiser de la mort' pour la majorité, s’est alarmé un macroniste de la première heure. Trois membres du gouvernement ont, eux, mis leur démission dans la balance et doivent se réunir dans la soirée avec d’autres réfractaires, tous de l’aile gauche de la macronie, selon des sources concordantes. Même le mouvement des 'Jeunes avec Macron' a appelé ministres et parlementaires à ne pas soutenir un texte 'inacceptable'. Face à cette crise politique, le chef de l’État a réuni deux heures durant les dirigeants de son cam





