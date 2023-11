Creatieve workshops rond het thema Halloween

Op die manier werd op het terras van de Boswachtershuis in de Beeltjens in Westerlo op een creatieve manier Halloween gevierd. De knutselwerkjes en de uitgeholde pompoenen mochten de kinderen natuurlijk mee naar huis nemen.

De senioren in Turnhout kregen dinsdag voor de laatste keer maaltijden aan huis bezorgd via Zorggroep Orion. Het betekent niet dat ze in de kou blijven staan, want leverancier Veresto uit Malle … IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. headtopics.com

Het ene Westerlo is het andere niet. Terwijl Jonas De Roeck en co. moeten knokken voor ieder punt, kunnen de Westerlo Ladies dit weekend al een kleine eerste stap richting de titel zetten. Tot …IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT.

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Na 50 jaar leegstand herleeft sprookjesachtig kasteeldomein in Mechelen: “We delen onze taart graag met de gemeenschap” headtopics.com

Hannelore Bedert over de troostboeken die ze met haar kinderen las, na de dood van StijnWie rouwt, voelt zich vaak hulpeloos. Wat als je als ouder op datzelfde moment het verdriet van je kinderen moet opvangen? Toen Stijn stierf, de partner van Hannelore Bedert, werd ze overstelpt met kinderboeken. Samen gingen ze zitten, en lezen. Lire la suite ⮕

‘Als we al kinderen hadden, zouden we niet naar Zweden verhuizen’Op eigen nageslacht is het nog wachten, maar Anke Turelinckx (34) en haar man geven elke maand een weekend een warme thuis aan twee broers. Aan die ondersteunende pleegzorg komt binnenkort een eind door een verhuis naar een boerderij in Zweden. ‘Toen ik in Kreta een Zweedse kroon vond, waren alle twijfels weg. Lire la suite ⮕

Educatief gezelschapsspel leert kinderen praten over emotiesOver gevoelens praten is niet eenvoudig. Dat geldt zowel voor kleuters, kinderen als papa’s en mama’s. Dat ondervindt ook kindercoach Lore Adriaenssens (31). Daarom ontwikkelde ze “De Helden van Kribbelstad”, een educatief gezelschapsspel dat spelers stimuleert om emoties te uiten en te werken aan zelfvertrouwen. Lire la suite ⮕

Vijf kinderen naar ziekenhuis bij uitslaande dakbrand in SchildeDe hulpdiensten kwamen dinsdag massaal ter plaatse voor een uitslaande dakbrand aan Bunder in Schilde. In de woning waren op dat moment zes personen aanwezig, waaronder vijf kinderen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht ter controle, niemand raakte zwaargewond. Lire la suite ⮕

Vijf kinderen naar ziekenhuis bij uitslaande dakbrand in SchildeDe hulpdiensten kwamen dinsdag massaal ter plaatse voor een uitslaande dakbrand aan Bunder in Schilde. In de woning waren op dat moment zes personen aanwezig, waaronder vijf kinderen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht ter controle, niemand raakte zwaargewond. Lire la suite ⮕

Vijf kinderen naar ziekenhuis bij uitslaande dakbrand in SchildeDe hulpdiensten kwamen dinsdag massaal ter plaatse voor een uitslaande dakbrand aan Bunder in Schilde. In de woning waren op dat moment zes personen aanwezig, onder wie vijf kinderen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht ter controle, niemand raakte zwaargewond. Lire la suite ⮕