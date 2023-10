Course à pied : Course à pied: voici nos vidéos et nos 38 photos du Relais en duo du FC Casteau

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix.

Course à pied : Course à pied: voici nos vidéos et nos38 photos du Relais en duo du FC CasteauLe Challenge de l’entité sonégienne faisait escale à Casteau ce dimanche, avec le relais en duo du FC Casteau. Retrouvez, ci-dessous, toutes nos photos de l’événement. Lire la suite ⮕

Le relais mixte belge passe en demi-finales à Montréal malgré une chuteUne semaine après la manche d'ouverture, Montréal accueille également ce week-end la deuxième des six manches de la Coupe du monde de shorttrack. Huit Belges sont présents au Canada. Lire la suite ⮕

Le relais masculin se hisse en demi-finales à MontréalLe relais masculin belge s'est qualifié vendredi pour les demi-finales de la 2e manche de la Coupe du monde de shorttrack à Montréal. Ward Pétré, Rino Vanhooren, Adriaan Dewagtere et Stijn Desmet ont terminé deuxième derrière la Corée du Sud de leur série en quarts de finale. Lire la suite ⮕

MotoGP : Jorge Martin gagne la course sprint en Thaïlande et se rapproche de Peco Bagnaia (vidéo)Jorge Martin (Ducati-Pramac), deuxième du Championnat du monde de MotoGP, a fait le plein de points en remportant samedi la course sprint du Grand Prix de Thaïlande. Lire la suite ⮕

Ski alpin : Lara Gut-Behrami remporte le géant de Sölden, première course de la saisonLa Suissesse Lara Gut-Behrami, double championne du monde en 2021, a remporté ce samedi le géant de Sölden (Autriche), la... Lire la suite ⮕

Eli Iserbyt remporte la course masculine à Ruddervoorde et conforte sa place en têteEli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté la 2e manche du Superprestige chez les messieurs, samedi à Ruddervoorde. Son coéquipier et compatriote Michael Vanthourenhout, le champion d'Europe, a fini 3e derrière le Néerlandais Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions). Lire la suite ⮕