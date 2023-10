Coupe du monde de shorttrack : Hanne Desmet gagne son deuxième 1.500m de la saison

Hanne Desmet a remporté le 1.500m lors de la dernière journée de la Coupe du monde de shorttrack, dimanche, à Montréal. Stijn Desmet a été éliminé en demi-finale et a terminé troisième de la finale B. Le deuxième 1.

Hanne Desmet a saisi l'occasion en remportant la course devant la Sud-Coréenne Gilli Kim et l'Américaine Kristen Santos-Griswold. Elle a produit son effort à un tour de l'arrivée et elle a réussi à se faufiler entre Kim et Santos-Griswold. La médaillée de bronze des derniers JO a ensuite parfaitement maîtrisé le dernier tour.

