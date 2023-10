Coupe du monde de rugby : l’Angleterre bat l’Argentine 23-26 et prend la 3e place

L’Angleterre a pris la 3e place de la Coupe du monde de rugby en battant l’Argentine 23-26 dans la petite finale, vendredi au Stade de France à Saint-Denis.C’est la première médaille de bronze du XV à la Rose en Coupe du monde. L’Angleterre, seule équipe de l’hémisphère nord championne du monde (en 2003), a également été vice-championne du monde en 1991, 2007 et 2019.

Les Pumas argentins étaient pour leur part montés sur la 3e marche du podium en 2007. La finale opposera l’Afrique du Sud, tenante du titre, à la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France. Les Springboks, sacrés en 1995, 2007 et 2019, et les All Blacks, titrés en 1987, 2011 et 2015, partagent le record de victoires en Coupe du monde avec trois trophées chacun.

