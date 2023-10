Coupe du monde de cyclocross : Lars van der Haar et Fem van Empel triomphent à Maasmechelen

Pas de deuxième succès pour Thibau Nys ! Celui qui avait décidé de ne pas participer au Superprestige à Ruddevoorde afin de tout miser sur la deuxième des 14 manches de la Coupe du monde de cyclocross, qui se disputait à Maasmechelen dimanche, a été battu par plus fort aujourd’hui.

Van der Haar prend par la même occasion la tête du classement général de la Coupe du monde. Il compte 1 point d'avance sur Iserbyt et 2 sur Nys. Chez les dames, Fem van Empel a une nouvelle fois surdominé la course. La championne du monde néerlandaise s’est envolée avant la fin du premier tour pour s’imposer avec 1 : 28 d’avance sur sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado. Une autre Néerlandaise, Aniek van Alphen, a complété le podium.

