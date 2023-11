– Coupe du Hainaut – tour d’alignement : Montignies n’a pas tremblé contre Farciennes en match d

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les réactions des entraîneurs de Gilly, Trazegnies, Frasnes, Ransart et Fontaine après le tour d’alignement en Coupe du Hainaut (+ tous les RESULTATS) Coupe du Hainaut - tour d’alignement | Mont-sur-Marchienne Collège sauvé par le but d’un joueur qu’on n’attendait pas : «Je n’avais même pas d’affaires»Les réactions des entraîneurs de Gilly, Trazegnies, Frasnes, Ransart et Fontaine après le tour d’alignement en Coupe du Hainaut (+ tous les RESULTATS)

– coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Péruwelz remporte l’affiche face à RansartPéruwelz a confirmé sa bonne passe actuelle en battant Ransart à domicile. Lire la suite ⮕

– coupe du hainaut : Coupe du Hainaut féminine| Les filles d’Havinnes se sont battues commeFavorite, l’équipe d’Herseaux est passée à côté de son match face à Havinnes qui, de son côté, tient peut-être son match-référence Lire la suite ⮕

– Coupe du Hainaut : Gilly, Ransart, MSM Collège, Fontaine, Trazegnies, Frasnes, Montignies etPlusieurs de nos clubs régionaux encore engagés en Coupe du Hainaut disputeront un tour d’alignement en ce mercredi de Toussaint. Un derby carolo sera notamment au programme. Lire la suite ⮕

Football : Quatre équipes de Mons-Borinage en lice ce mercredi en coupe du Hainaut: le programmeJemappes, Flénu B, Mons B et Hensies disputent un tour d’alignement ce mercredi. (14h30) Lire la suite ⮕

– tour d’alignement : Coupe du Hainaut | Neufvilles a fait avec ses atouts contre AcrenLes Neufvillois ont profité largement de la spécificité de leurs installations pour s’imposer face à de jeunes Acrennois manquant clairement encore de métier. Lire la suite ⮕

– Casteau : Coupe du Hainaut: Casteau A crée l’exploit en éliminant la P1 de JemappesQuelle prestation des Castellois ce mercredi! Sur les terres de la P1 de Jemappes, Casteau a décroché son ticket pour le tour suivant. Lire la suite ⮕