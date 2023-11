Coupe de la Ligue anglaise : Onana buteur avec Everton face au Burnley de Kompany, Trossard et Arsenal

Opposé au Burnley de Vincent Kompany en huitième de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Amadou Onana a marqué et permis à son club d’Everton de se qualifier pour le tour suivant (3-0). Dans le même temps, Leandro Trossard et Arsenal ont réalisé une contre-performance sur le terrain de West Ham (3-1).

Arsenal s’est fait surprendre au même moment par West Ham. Les Gunners se sont inclinés 3-1 au London Stadium avec un but contre-son-camp de Ben White (16e) et des buts de Mohammed Kudus (50e) et Jarrod Bowen (60e) pour les Hammers. Martin Odegaard a marqué l’unique but d’Arsenal (90e+6). Trossard a bénéficié du turn-over de Mikel Arteta et était titulaire mais il a été remplacé à la 66e minute sans avoir pesé sur le match.

Onana buteur avec Everton face au Burnley de Kompany, Trossard et Arsenal déçoiventOpposé au Burnley de Vincent Kompany en huitième de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Amadou Onana a marqué et permis à son club d'Everton de se qualifier pour le tour suivant (3-0). Dans le même temps, Leandro Trossard et Arsenal ont réalisé une contre-performance sur le terrain de West Ham (3-1). Lire la suite ⮕

Bologne élimine Vérone en Coupe d'Italie, Ramazani buteur en Coupe d'EspagneBologne s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie de football, grâce à sa victoire 2-0 sur le Hellas Vérone, mardi. Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Etterbeek tentera de déjouer les favoris du Sporting Bruxelles:C’est la seule rencontre de ces quarts de finale opposant une équipe de première provinciale à une équipe de seconde provinciale. Un niveau d’écart mais deux équipes en très grande forme. Lire la suite ⮕

– coupe de belgique – évocation : Coupe de BelgiqueLe 6 octobre 1965, Marchienne, qui serait avalé par l’Olympic en 2000, perdait 16-0 à Anderlecht. C’est le record absolu de la Coupe, pour un match concernant une D1. Philippe Vincent (78 ans), le gardien marchiennois, se souvient… Lire la suite ⮕

– coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Péruwelz remporte l’affiche face à RansartPéruwelz a confirmé sa bonne passe actuelle en battant Ransart à domicile. Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕