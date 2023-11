Coupe de Belgique: Meux a égalisé mais Rasmussen qualifie l’Union Saint-Gilloise pour les huitièmes de finale

Union Saint-Gilloise (D1A) 2 Meux (D2 ACFF) 1 Les buts : 37e Leysen (1-0), 82e Smal (1-1), 83e Rasmussen (2-1). Union Saint-Gilloise : Imbrechts, Mac Allister, Sykes, Leysen, Terho, Sadiki, Lazare (72e Puertas), Rasmussen (84e François), Teklab (79e Lapoussin), Kabangu, Rodriguez (72e Eckert). Meux : Libertiaux, Adam, Boreux (93e Jaspard), Sleeuwaert, Rouffignon, Smal, Palate (93e Renzulli), Gaux (60e Baudoin), Gauchet (60e Paquet), Marion (72e Coquelle), Kinif.

Peu avant la mi-temps et alors que la pluie s’abat sur le Parc Duden, Rasmussen centre, mais Libertiaux s’interpose. La mi-temps est atteinte sur le score de 1-0. Meux est la plupart du temps sous pression mais sort une prestation très honorable. Le coup d’envoi de la deuxième période est donné, alors que pluie et soleil inondent le Parc Duden en même temps.

