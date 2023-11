Coupe de Belgique : le RWDM se qualifie in extremis face à l’Olympic

Cláudio Caçapa avait annoncé qu’il ne ferait tourner qu’avec des joueurs qui peuvent apporter quelque chose et il a tenu parole avec les retours dans le onze de Klaus, Koné, Abe et Mercier, des joueurs qui ont déjà été titularisés lors de précédents matchs. Pas vraiment une révolution mais le RWDM avait surtout besoin de se redonner confiance et travailler ses automatismes en vue du match contre Courtrai, tellement plus important.

Un vestiaire où les murs ont dû trembler puisque Caçapa procédait à trois changements à la reprise. « On est passé à quatre derrière avec Dailly plus haut pour évoluer en 4-2-3-1 avec Mercier derrière Gueye. J’ai estimé qu’à cinq il manquait du rythme, quelque chose. Et je pense qu’on était mieux à quatre.

