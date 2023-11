Coupe de Belgique : l’Union se fait une belle frayeur contre Meux, Genk foudroie Visé en fin de match

L’Union a eu chaud ! Longtemps aux commandes de leur match de Coupe de Belgique face à Meux, modeste pensionnaire du ventre mou de Nationale 2, les Unionistes, qui avaient marqué avant la pause grâce à Fedde Leysen, se sont fait une belle petite frayeur en encaissant le but égalisateur à la 82e minute, des oeuvres du Meutois le plus dangereux, Gauthier Smal.

Notons que, pour l’occasion, Alexander Blessin, le coach des Unionistes, avait décidé de faire tourner en donnant du temps de jeu à certains joueurs qui n’en avaient quasiment pas eu depuis le début de la saison. Mention spéciale à Elton Kabangu et Henok Teklab, très percutants sur leur flanc mais incapables de planter ce 2-0 qui aurait fait un bien fou aux Unionistes en 2e mi-temps.

