Controle op fietsverlichting in Lokeren

De politie van Lokeren voerde in december een intensieve controle uit rond fietsverlichting. Ook in januari en februari worden fietsers nauwlettend in het oog gehouden.In december 2023 werden in totaal 45 fietsers geverbaliseerd voor het niet gebruiken van de fietsverlichting. De meerderjarigen kregen een onmiddellijke inning toegestuurd voor een bedrag van 58 euro. De 16 en 17-jarigen krijgen een minnelijke schikking voorgesteld vanuit het parket Dendermonde.

“De -16 jarigen zullen een uitnodiging krijgen om een verkeersles in ons commissariaat te volgen en kunnen zo een sanctie vermijde,”, zegt zonechef Dirk De Paepe. Er werd niet alleen geverbaliseerd voor fietsen zonder verlichting maar ook voor andere inbreuken zoals onder meer in de verkeerde richting op een fietspad rijden. “Ook in januari en februari is er een verhoogd toezicht op het gebruik van de fietsverlichting”, kondigt de politie aa





