Consternation pour Laurence, qui voulait éviter les mauvaises surprises grâce à son nouveau compteur

Eric n’est visiblement pas le seul client dépité après le passage au compteur intelligent. Du côté de Juprelle, Laurence a fait installer un nouveau compteur chez elle, en septembre. « On m’avait dit que des gens avec des panneaux solaires étaient parfois lésés. Mais comme je suis souvent à la maison en journée, je peux faire tourner mes machines et autres appareils aux heures d’ensoleillement.

On fait des efforts, je suis toujours derrière les enfants pour qu’ils éteignent les lampes. »« Je n’ai plus qu’à payer »Dans l’incompréhension, Laurence a contacté Resa, le gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz de la région liégeoise. « On me dit que ma consommation a augmenté, ils ne voient rien d’anormal. On n’a pourtant rien changé à nos habitudes.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Conflit israélo-palestinien: Joe Biden appelle Israël à faire tout son possible pour épargner les civilsLe président américain Joe Biden a affirmé mercredi qu’Israël avait non seulement le droit mais «la responsabilité» de se défendre après l’attaque sanglante du Hamas mais qu’il devait faire tout son possible pour épargner les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

Joe Biden appelle Israël à faire tout son possible pour épargner les civilsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Les personnes souffrant d'obésité sévère pourront tout de même obtenir l’OzempicLes patients atteints d’obésité sévère ne seront finalement pas exclus en tant que bénéficiaires du médicament... Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, un nouveau speaker 'catholique extrémiste' qui doit encore tout prouverLunette en écaille, cheveux poivre et sel, cravate rouge et costume bleu marine impeccable, l’élu républicain Mike... Lire la suite ⮕

Ce dimanche, on recule d’une heure : 10 questions pour tout comprendre au changement d’heureLe changement d’heure, et le système actuel d’avoir une heure d’été et une heure d’hiver, est une ancienne... Lire la suite ⮕

Ce samedi, on recule d’une heure : 10 questions pour tout comprendre au changement d’heureLe changement d’heure, et le système actuel d’avoir une heure d’été et une heure d’hiver, est une ancienne... Lire la suite ⮕