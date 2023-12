Congolezen trekken naar de stembus voor presidentsverkiezingen

Zonder plots uitstel trekken de Congolezen woensdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Huidig president Félix Tshisekedi maakt, door zijn greep op het staatsapparaat, een goede kans om een tweede mandaat binnen te halen, ondanks vele verbroken beloftes. Dat de oppositie in gespreide slagorde opkomt, vergroot de kansen van de zittende president nog meer.Zelfs in de laatste dagen voor de Congolezen naar de stembus trekken, is nog onzeker of er geen uitstel volgt.

Behalve de enorme logistieke uitdagingen voor de organisatie van verkiezingen in een gigantisch land als Congo, tijdens het regenseizoen bovendien, en het beperkte vertrouwen in de competenties van de kiescommissie Céni, gooit ook de onveiligheid in het oosten van het land roet in het eten. Verschillende kandidaten gaven de laatste dagen aan dat ze betwijfelen of alles tijdig klaar zal zij





