Conflit israélo-palestinien : Shani Louk, la festivalière allemande enlevée par le Hamas, est décédée

Peu après sa disparition, des images ont circulé sur lesquelles on pouvait apercevoir Shani Louk immobile à l’arrière d’un pick-up qui roulait à travers Gaza. Sa famille a pu l’identifier sur base de ses tatouages.

Shani Louk est devenue l’un des visages des centaines d’Israéliens et d’étrangers qui ont été kidnappés par les hommes du mouvement extrémiste palestinien et emmenés dans la bande de Gaza.Après un peu plus de trois semaines, la jeune femme semble avoir rendu l’âme, déclare sa mère. L’armée israélienne a confirmé le décès à cette dernière.

Ontvoerde Duitse festivalganger Shani Louk (22) overledenDe jonge Duitse vrouw Shani Louk (22), die op 7 oktober aanwezig was op het Supernova-muziekfestival in Israël en door Hamas-militanten naar de Gazastrook ontvoerd werd, is overleden. Dat heeft haar moeder Riccarda maandag bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA. Lire la suite ⮕

