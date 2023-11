Conflit israélo-palestinien : plus de 20.000 blessés à Gaza, le générateur d’un grand hôpital cesse de

Par conséquent, la station d’oxygène de l’hôpital a cessé de fonctionner, de même que la ventilation et l’air conditionné. Les frigos, qui doivent permettre de préserver les corps de défunts, ne fonctionnent plus non plus.

Plus de 70 membres de l’UNRWA ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, a indiqué M. Lazzarini.Il a également déploré que l’aide humanitaire ne soit pas suffisante face aux « besoins considérables des habitants de Gaza ».Selon le COGAT, l’organe du ministère israélien de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, 61 camions d’aide humanitaire sont entrés à Gaza mercredi.

