Conflit israélo-palestinien : les premières ambulances transportant des blessés de Gaza sont entrées en Égypte

« Depuis le début de la guerre, les Forces de défense israéliennes ont frappé plus de 11.000 cibles appartenant à des organisations terroristes dans la bande de Gaza », a déclaré l’armée dans un communiqué.Suivez les informations en direct sur le conflit israélo-palestinien.

Le porte-parole du ministère de la Santé au gouvernement du Hamas à Gaza, Ashraf al-Qudra, a affirmé à l’AFP que ses services avaient soumis à l’Égypte une liste de 4.000 blessés nécessitant des soins qui ne peuvent être prodigués dans la bande de Gaza.« Nous espérons qu’il vont pouvoir partir dans les prochains jours car ils ont besoin d’interventions chirurgicales qui ne peuvent être accomplies à Gaza.

Conflit israélo-palestinien : 31 journalistes tués depuis le début du conflitAu moins 31 journalistes ont été tués depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, parmi lesquels 26... Lire la suite ⮕

Des étrangers et binationaux autorisés à quitter Gaza vers l'EgypteLe bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, pour 'éliminer' un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, malgré les appels à épargner les civils. Ce mercredi, des étrangers et binationaux gazaouis sont autorisés à franchir le terminal de Rafah vers l'Égypte. Lire la suite ⮕

Les 1ers étrangers et bi-nationaux quittent Gaza vers l'Égypte via le terminal de RafahUn premier groupe de personnes détentrices de passeports étrangers a traversé le poste-frontière de Rafah à Gaza vers l'Égypte mercredi, selon un journaliste de l'AFP sur place. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : l’Onu qualifie Gaza de «cimetière pour des milliers d’enfants»La bande de Gaza est devenue «un cimetière pour des milliers d’enfants», ont déclaré mardi les Nations unies, qui craignent que d’autres ne meurent de déshydratation. Lire la suite ⮕

Le chef de l'ONU 'profondément inquiet de l'intensification' du conflit à GazaLe secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit 'profondément inquiet' mardi de 'l'intensification du conflit' entre Israël et le Hamas à Gaza, mettant en garde contre le risque d'une 'dangereuse escalade au-delà de Gaza'. Lire la suite ⮕