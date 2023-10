Conflit israélo-palestinien : les États-Unis déploient 900 soldats au Moyen-Orient sur fond de guerre à Gaza

Elles seront plutôt «destinées à soutenir les efforts de dissuasion régionaux et à renforcer les capacités de protection des États-Unis», a indiqué le porte-parole. Le pays avait déjà envoyé des armes, deux porte-avions et des groupes d’intervention en Méditerranée orientale.

«Nous prévoyons également de fournir à Israël les deux systèmes Dôme de fer américains que nous avons actuellement en stock, afin de renforcer leur défense aérienne», a déclaré M. Ryder, ajoutant que des intercepteurs allaient également être fournis à Israël, sans développer sur la date d’expédition de ces fournitures.

