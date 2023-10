Conflit israélo-palestinien : le Hamas détient 229 personnes, selon l’armée israélienne

Vendredi, les familles de 229 otages avaient été informées, a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, soit 5 de plus que la veille. Ce nombre devrait encore augmenter.Les quatre otages libérés par l’organisation extrémiste palestinienne n’ont pas été inclus dans ce chiffre, selon l’armée. Si on en croit les données israéliennes, les otages sont originaires de 25 pays.

Les otages ont été emmenés dans la bande de Gaza lors de l’attaque de grande ampleur menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, laquelle a fait plus de 1.400 morts côté israélien. Selon Israël, le plus jeune otage serait âgé de neuf mois, tandis que le plus âgé aurait 85 ans.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Hamas houdt 229 mensen vast, zegt Israëlisch legerNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : le Hamas estime que 50 otages israéliens ont été tués par des frappesLa branche militaire du Hamas palestinien a « estimé » jeudi que « près de cinquante » otages israéliens détenus dans la bande de Gaza avaient été tués par des frappes israéliennes depuis le début de la guerre le 7 octobre. Lire la suite ⮕

Le joueur niçois Youcef Atal suspendu sept matches après sa publication sur le conflit Hamas-Israëlla commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi. Lire la suite ⮕

Le Niçois Youcef Atal suspendu 7 matchs après sa publication sur le conflit Hamas-IsraëlLe joueur Youcef Atal, visé par une enquête préliminaire pour 'apologie du terrorisme' après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas et suspendu par son club de Nice, s'est vu infliger 7 rencontres de suspension ferme par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel française. Lire la suite ⮕

L'armée israélienne fait une incursion dans la bande de Gaza 'contre des cibles du Hamas'L'armée israélienne affirme vendredi avoir mené un nouveau raid dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

L'armée israélienne fait une incursion dans la bande de Gaza, le Hamas rapporte 481 mortsL'armée israélienne affirme vendredi avoir mené un nouveau raid au sol dans la bande de Gaza, avec le soutien d'avions de chasse et de drones de combat, selon un communiqué. Le Hamas, pour sa part, rapporte que 481 personnes auraient succombé aux tirs de roquettes israéliens durant les 24 dernières heures. Lire la suite ⮕