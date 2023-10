Conflit israélo-palestinien : l’Union européenne appelle à l’instauration de couloirs et de pauses

Les dirigeants européens se disent «gravement préoccupés» par la détérioration de la situation humanitaire à Gaza, et appellent à une aide et un accès humanitaires «continus, rapides, sûrs, et sans entrave» pour atteindre les personnes qui en ont besoin, «à travers toutes les mesures nécessaires, y compris des couloirs et des pauses humanitaires».

Après quelques heures de discussions, la formulation retenue est au pluriel: des «pauses humanitaires», dont le caractère répétitif laisse entrevoir la poursuite de l’action militaire d’Israël contre le groupe reconnu terroriste par l’UE.

