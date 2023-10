L’armée a précisé que « des troupes avaient tué des dizaines de terroristes qui s’étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer ». Un avion de combat a visé un bâtiment « avec plus de 20 terroristes du Hamas à l’intérieur », a-t-elle ajouté.

Tsahal a également affirmé avoir frappé, au cours des derniers jours, « plus de 600 cibles terroristes », dont des dépôts d’armes.De son côté, le Hamas a fait état de « combats intenses » dans le nord de la bande de Gaza pour la troisième nuit, après qu’Israël a accru et étendu ses opérations terrestres avec des hommes et des chars.

