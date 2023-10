Conflit israélo-palestinien : Israël accuse le Hamas de «manipulation psychologique» au sujet des otages

«Les histoires publiées par le Hamas font partie de leur manipulation psychologique, et celle-ci pèse lourdement sur l’ensemble de la nation d’Israël. Le Hamas utilise de manière cynique ceux qui nous sont chers, il réalise la douleur et la pression que cela cause», a déclaré Yoav Gallant en recevant des représentants des familles d’otages, selon un communiqué de son bureau.

Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinouar, s’est dit samedi prêt à conclure «immédiatement» un échange des otages que son mouvement détient contre «tous les prisonniers» palestiniens incarcérés par Israël.Selon le Club des Prisonniers palestiniens, une association qui défend leurs droits, quelque 5.200 Palestiniens sont incarcérés par Israël, dont 559 purgent des peines de prison à vie.

