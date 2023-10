Conflit israélo-palestinien : d’intenses bombardements retentissent dans le nord de la bande de Gaza, la

Parallèlement, les communications et l’internet ont été coupés dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas. Les bombardements «par air, mer et terre» sont «les plus violents depuis le début de la guerre» le 7 octobre, a indiqué le service de presse du gouvernement du Hamas au pouvoir à Gaza, accusant Israël de «préparer des massacres».

