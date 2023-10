Conflit israélo-palestinien : Brussels Airlines suspend pendant encore au moins un mois ses vols vers Israël

La décision vaut pour toutes les compagnies du groupe allemand Lufthansa, dont fait partie Brussels Airlines.Lufthansa a également décidé de suspendre encore ses vols depuis et vers le Liban jusqu’au 14 novembre au moins.

Ce qui n’impacte pas Brussels Airlines, qui ne dessert de toute façon pas cette destination directement.Depuis Brussels Airport, des vols sont encore assurés vers Beyrouth, la capitale du Liban, via la compagnie libanaise Middle East Airlines.

