Conflit Israël-Gaza : l'Egypte va aider à évacuer 'environ 7.000 étrangers' via le poste de Rafah

L'Egypte va aider à évacuer 'environ 7.000' étrangers et binationaux de la bande de Gaza, a annoncé jeudi le ministère égyptien des Affaires étrangères.

Lors d'une réunion avec des diplomates étrangers, le vice-ministre des Affaires étrangères Ismail Khairat a déclaré que l'Egypte se préparait 'à faciliter l'accueil et l'évacuation des citoyens étrangers de Gaza par le point de passage de Rafah', ajoutant qu'ils étaient 'environ 7.000' et représentaient 'plus de 60' nationalités.

