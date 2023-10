Conference League : réduit à dix en fin de match, Genk est contraint au partage face à Ferencvaros (vidéo)

En infériorité numérique, Genk n’a pu faire mieux qu’un partage 0-0 lors de la réception des Hongrois de Ferencvaros, jeudi soir à l’occasion de la troisième journée de phase de poules de la Conference League. Dans ce même groupe F, la Fiorentina a corrigé une équipe de Cukaricki également réduite à dix (6-0).

Andi Zeqiri remportait son duel mais envoyait une reprise de la tête qui heurtait le poteau avant de voir l’arbitre siffler une faute pour une poussée du Suisse (34e).Au retour des vestiaires, Genk avait une nouvelle grosse occasion d’ouvrir le score mais une nouvelle tête de Zeqiri finissait droit dans les bras du gardien adverse (48e). À dix minutes du terme, Vandevoordt devait intervenir sur une des rares tentatives hongroises pour la dévier en corner.

