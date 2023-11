Complètement Foot : Les Diables Rouges et l'entraîneur Domenico Tedesco à l'honneur

06-11-23 00:24:00 RTBFsport 1 min.

Ce dimanche soir dans 'Complètement Foot', David Houdret et Nordin Jbari vont parler des Diables Rouges et de l’entraîneur Domenico Tedesco. Ce dernier a accordé une interview à la RTBF, il y a quelques jours dans laquelle il évoque les perspectives de l’Euro 2024, le cas épineux de Thibaut Courtois ainsi que d’anciens Diables comme Axel Witsel ou encore Toby Alderweireld. Ils évoqueront également les rencontres de la 13e journée de Jupiler Pro League qui s’est terminée ce dimanche. Aussi au programme : Domenico Tedesco et ses ambitions vus par Pieter-Jan Calcoen, journaliste pour 'Het Nieuwsblad' Un point 'Piqué au Vif' avec Guillaume Gautier, journaliste pour le journal, 'Le Vif' Et le retour de notre infiltré, Will Still, entraîneur de Reims en Ligue 1