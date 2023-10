Commerce en centre-ville : Visé tire son épingle du jeu, Liège sauve les meubles grâce à ses petites rues

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Disparition de Lina, 15 ans : « Il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille » Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest !

Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire» headtopics.com

François Fornieri confie la cuisine de son nouveau restaurant « Le vieux Liège » à Mario, le chef du Pane e Vino, et la salle à Marina (ex-Ciociaria) Les Liégeois d’Ardent Group s’associent avec Dream Energy pour accélérer le déploiement de superchargeurs pour les voitures électriques

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

F1 Mexique : Max Verstappen vise la pole sur les terres de son coéquipierPlace à la 19e manche de cette saison de F1 ce week-end au Mexique, sur les terres de Sergio Pérez. Et s’il voudra... Lire la suite ⮕

Les Futures d'Anderlecht s'imposent à Liège avec un doublé de Lilian VergeylenLe RSCA Futures, l'équipe des moins de 23 ans d'Anderlecht, s'est imposé (0-2) dimanche soir en déplacement au stade de Rocourt, l'antre du RFC Liège, lors de la 10e journée de Challenger Pro League. Lire la suite ⮕

Les bulletins des Unionistes à Westerlo : Lapoussin, auteur d’un bijou qui a relancé les siensVoici les bulletins des joueurs d’Alexander Blessin, qui ont réussi à s’imposer, ce dimanche après-midi, sur la pelouse de Westerlo (1-3). Lire la suite ⮕

Les Suisses 'raclent' presque tous les prix aux Championnats du monde de la racletteCe week-end, les lourdes effluves de fromage fondu ont enveloppé ce petit coin des Alpes suisses. Il a accueilli les... Lire la suite ⮕

Les problèmes font et refont surface pour les Francs Borains, premier nonLes Francs Borains n’ont pas confirmé les bonnes choses entrevues face au Patro. Des problèmes font ou refont surface, avant deux grosses échéances en championnat après la coupe de Belgique à Saint-Trond mardi. Lire la suite ⮕