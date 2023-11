COMMENTAAR. “Dit Beerschot ligt qua niveau dichter bij Club NXT dan bij Club Brugge”

Doelpuntenfestival op ‘t Kiel: kansloos Beerschot krijgt er zes (!) om de oren van Club Bruggen en ligt uit de beker

Beerschot maakt zich klaar voor bekerfinale tegen Club BruggeBeerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België. Er werden maar liefst 9.500 tickets verkocht voor de bekerwedstrijd. Lire la suite ⮕

Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ookThibaud Verlinden (24) is ook dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij Beerschot. Woensdag neemt hij het in de beker op tegen Club Brugge, de club waar zijn vader Dany (60) naam en faam maakte. Tegenwoordig is Dany keeperstrainer bij Dender, de ploeg die afgelopen zondag met 0-1 ging winnen bij… Beerschot. Lire la suite ⮕

Paul Beloy en Mo Messoudi wonnen met Beerschot de bekerfinale tegen Club Brugge: “We waren de underdog, maar hBeerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België. Als tweedeklasser zullen die van ‘t Kiel dat duel uiteraard aanvatten als underdog. Maar dat was ook het geval in 1979 en 2005 toen Beerschot in de finale van de beker telkens te sterk bleek voor Club Brugge. Lire la suite ⮕

LIVE. Kan Beerschot in volgepakt Olympisch Stadion stunten tegen Club Brugge?De zestiende finales van de beker sluiten we af met een knaller: Beerschot versus Club Brugge. Ruim 10.000 toeschouwers zakken vanavond af om het Olympisch Stadion nog eens zoals vanouds op stelten te zetten. Lire la suite ⮕

En op het Kiel is ‘t Halloween: Club Brugge smeert Beerschot 0-6 aan met dank aan wervelende Andreas Skov OlsenDe Beerschot-fans wilden er een feest van maken. Helaas voor hen werd het geen carnaval maar Halloween. Liefst zes goals kregen de Ratten tegen Club Brugge om de oren (0-6). Met de groeten van Andreas Skov Olsen. Lire la suite ⮕

