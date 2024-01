Comment acheter moins cher malgré la hausse des taux ?

L’inflation et la hausse des taux qui rognent le pouvoir d’achat des Belges n’entame pas leur désir d’être propriétaires. Comment, dès lors, acheter moins cher ? Voici quelques pistes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, des astuces existent, cela malgré la hausse des taux qui freine le pouvoir d’achat des candidats-acquéreurs. Un bien nécessitant des travaux de rénovation peut être une excellente affaire, pour autant que l’acheteur consente à réaliser des travaux de rénovation.

En effet, le prix de ces biens est en moyenne plus bas que ceux qui sont déjà rénovés. Face aux différentes échéances imposées par les Régions, de nombreuses personnes n’ont pas les moyens de réaliser des travaux de rénovations énergétiques. Ils sont donc obligés de vendre et de consentir à un rabais quand on leur explique que le futur acquéreur devra effectuer toute une série de travaux », argumente Own Services. Le spécialiste voit également d’autres avantages





