Columnist Nico Dijkshoorn over het succes van Dirk Kuyt bij Beerschot

Elke week buigt columnist Nico Dijkshoorn zich over een nieuwsfeit dat hem beroerde. Deze keer: het succes van Dirk Kuyt bij Beerschot .

Pep Guardiola lyrisch na nieuwe knalprestatie van Kevin De Bruyne: “Zonder twijfel een van de beste spelers in de geschiedenis van Manchester City” Wout van Aert spreekt voor het eerst sinds zware crash in Dwars door Vlaanderen: “Ik begin me weer een beetje mezelf te voelen” De Roubaix-fiets van Mathieu van der Poel ontleed: twee tinten wit, bidonhouders van 16 euro én banden “die niet lek rijden”ONZE STERREN. De grootste tegenstander van Mathieu van der Poel is pech onderweg, maar dan is er nog altijd Jasper PhilipsenJordi Meeus over social media, zijn favoriete films en de beste anekdotes over Philipsen: “Dat hij zich niet veel aantrekt, is net zijn sterkte”Tim Wellens debuteert vandaag in de Hel, maar.

Columnist Nico Dijkshoorn Succes Dirk Kuyt Beerschot

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

COLUMN. Nico Dijkshoorn: “Het bericht over 13-jarig toptalent Ilyes raakt mij zo hard omdat het een oude wondElke week buigt columnist Nico Dijkshoorn zich over een nieuwsfeit dat hem beroerde. Deze keer: Racing Genk dat toptalent Ilyes Bennane (13) de wacht aanzegt. “KRC Genk is uit dit gekkenhuis gestapt en dat is een wonder te noemen.”

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Seingever Dirk krijgt collega van plastic: “Elk jaar zijn we met minder, alle hulp is welkom”De oudste seingevers haken af, de jeugd wil het niet meer doen. Maar ze zijn broodnodig, want zonder hen geen koers.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Dirk Draulans’ Beestenboel: vooral in de lente worden reeën weleens slachtoffer van ons verkeerOver de ree hoeven we ons gelukkig geen zorgen te maken. Het Vlaamse reeënbestand wordt op 20.000 exemplaren geschat en neemt bovendien nog toe. De

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Fotomuseum pakt uit met nieuwe huisstijl en presentatie Dirk BraeckmanHet Fotomuseum (FOMU) start de voorjaarsprogrammatie met een nieuwe huisstijl. Tegelijk openen drie tentoonstellingen waaronder een solo van Dirk Braeckman die foto’s creëerde op basis van de museumcollectie.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Dirk Draulans’ Beestenboel: waarom duiven tammer zijn in een stadscontextIn de 16e en 17e eeuw hadden sommige Vlaamse meesters de gewoonte om inheemse dieren in hun schilderijen te verwerken

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Dirk Draulans’ Beestenboel: grauwzwarte renmieren nemen medicatie als ze zich niet goed voelenSommige mieren zijn echte softies en gedragen zich ook zo. De grauwzwarte renmier, ook wel zwarte bosmier geheten, is er een voorbeeld van. Het zijn brave

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »