Colruyt change la couleur des plateaux en polystyrène pour faciliter le recyclage

En vous promenant dans les rayons d’un magasin Colruyt, vous avez forcément remarqué un important changement. Désormais, les plateaux en polystyrène présents sous la viande de boucherie du groupe ne sont plus noirs, mais bien gris foncé. Un détail, certes, mais qui est en réalité très important, particulièrement dans un souci de recyclage.

« Le pigment noir qui colore les barquettes en noir aveugle les caméras intelligentes dans les centres de tri PMD », explique Sara Stas, qui travaille comme chef de projet chez Colruyt sur la durabilité des emballages. « Par conséquent, ces barquettes noires sont automatiquement rejetées dans la fraction résiduelle qui est finalement incinérée. Désormais, nous utilisons des barquettes gris foncé, qui sont effectivement reconnues dans les centres de tri.

