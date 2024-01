Colruyt a payé 0,27% d'impôts selon le PVDA, mais les experts disent que ce n'est pas vrai

Selon le président du PVDA, Raoul Hedebouw, Colruyt n'aurait payé que 0,27% d'impôts. Les experts affirment que ce n'est pas vrai. Le véritable chiffre est d'environ 25%. Cependant, le groupe Colruyt utilise une société holding au Luxembourg pour payer moins d'impôts. Raoul Hedebouw a déclaré le 14 janvier 2024 que 'une multinationale comme Colruyt paie 0,27% d'impôts, tandis que n'importe quel travailleur belge paie 30 à 40% d'impôts'.

Le groupe Colruyt comprend non seulement la chaîne de magasins du même nom, mais aussi Dreambaby, la chaîne de fitness Jim's et Newpharma. Selon la page 11, le 'bénéfice de l'exercice avant impôts' s'élève à 1,8 milliard d'euros et les 'impôts sur le résultat' à 4,9 millions d'euros. En divisant ces chiffres, on obtient effectivement 0,27%. Colruyt a qualifié la déclaration de Hedebouw de 'simpliste'





