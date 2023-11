Cohabitante légale, mais pas mariée, Christine pensait être protégée après le décès de son mari: elle a vite

Ils avaient tout prévu pour que leurs enfants ne manquent de rien si l’un d’entre eux venait à disparaître, mais lorsque Christine a perdu son mari, elle a compris que son statut de cohabitante légale ne lui donnait droit à rien. 'On n'a pas d'aides, on n'a pas de pension, on n'a rien du tout. J'ai juste eu droit à des allocations majorées pour mes enfants', explique-t-elle.

En Belgique, on estime que si 60% de couples sont mariés, 40% vivent en cohabitation légale. Aujourd’hui, la Ligue des familles appelle les autorités à soutenir financièrement tous les parents qui perdent leur conjoint. 'En 2022, on a constaté que 208 personnes étaient concernées par le statut de cohabitant légal et avaient perdu l'un des conjoints.

Cohabitants légaux avec son mari, Christine pensait être protéger après le décès de celui-ci: elle a viteContrairement aux personnes mariées, les cohabitants légaux n’ont droit à aucun soutien financier quand ils perdent leur conjoint. Du jour au lendemain, suite à un décès, des parents doivent faire vivre leur famille avec un revenu en moins. La Ligue des familles lance aujourd’hui un appel au Gouvernement. Lire la suite ⮕

Cohabitants légaux avec son mari, Christine pensait être protégée après le décès de celui-ci: elle a viteContrairement aux personnes mariées, les cohabitants légaux n’ont droit à aucun soutien financier quand ils perdent leur conjoint. Du jour au lendemain, suite à un décès, des parents doivent faire vivre leur famille avec un revenu en moins. La Ligue des familles lance aujourd’hui un appel au Gouvernement. Lire la suite ⮕

Notre sondage : êtes-vous satisfait du premier mandat de la bourgmestre Christine Guyot à Tinlot ?À un an des élections communales de 2024, nous poursuivons notre série consacrée aux enjeux politiques des 31 communes de Huy-Waremme. Le prochain volet se penche sur la commune de Tinlot. Lire la suite ⮕

Les croix d'occis : se souvenir des défunts sur le lieu de leur décèsOn les appelle les croix d'occis, du verbe occire, tuer. Elles fleurissent au détour des routes, souvent des nationales,... Lire la suite ⮕

Van Uytvanck, blessée au dos, remplacée par Marie Benoît contre la HongrieAlison Van Uytvanck devra finalement renoncer, en raison d'un problème au dos, au match international contre la Hongrie les 11 et 12 novembre à Charleroi dans le cadre des barrages du groupe mondial de la Coupe Billie Jean King Cup de tennis. Elle a révélé sa décision mardi sur les réseaux sociaux. Lire la suite ⮕

Billie Jean King Cup : Van Uytvanck, blessée au dos, remplacée par Marie Benoît contre la HongrieAlison Van Uytvanck devra finalement renoncer, en raison d'un problème au dos, au match international contre la Hongrie les... Lire la suite ⮕