Coco Gauff remporte l'US Open à seulement 19 ans

A seulement 19 ans, la star du tennis américain Coco Gauff a remporté l’US Open l’année dernière. Ne la comparez pas pour autant à Serena Williams: elle veut la dépasser. Après un revers gagnant, elle tombe dos contre terre, emprisonne son visage entre ses mains et se met à sangloter. Lorsqu’elle salue ensuite son adversaire Aryna Sabalenka et va saluer sa famille dans les tribunes, les larmes de Coco Gauff coulent encore plus abondamment.

Elle est devenue la nouvelle championne de l’US Open, la plus jeune depuis que son idole Serena Williams a remporté son premier titre en Grand Chelem à 17 ans, en 1999. Les 23 000 spectateurs de l’Arthur Ashe Stadium, plein à craquer et richement garni de célébrités, applaudissent à tout rompre. La clameur est loin de s’interrompre quelques instants plus tard lorsqu’elle brandit le trophée vêtue d’un tee-shirt tout neuf arborant l’inscription «Call Me (Coco) Champion».Son sponsor, New Balance, avait intelligemment anticipé une victoire en imprimant de nouvelles versions des tee-shirts conçus à l’été 201





