Cobi, un Belge de 25 ans, rentrait après une soirée avec des amis, mais n’est jamais arrivé chez lui : « Je

Cobi avait prévu de retrouver des amis à Anvers ce mercredi. « Il avait convenu de rentrer vers 21 heures. Ce soir-là, je me rendais chez un ami à Anvers, et nous devions nous croiser », raconte Barbara à nos confrères du Nieuwsblad. « Je lui avais laissé un message pour lui dire que j’avais laissé le chauffage allumé pour qu’il se sente bien au chaud en rentrant.

À Burcht, il a été impliqué dans une collision avec un bus De Lijn, et le jeune homme n’a pas survécu à l’impact, décédant sur les lieux de l’accident.Les circonstances exactes du drame restent encore floues et la famille de Cobi est toujours en proie à de nombreuses questions. « Quelques jours après l’accident, je suis allée sur les lieux à la recherche de réponses », confie sa maman.

"Een doodeerlijke jongen met een groot hart": Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersBarbara Deheyder (50) uit Rupelmonde kreeg vorige week het nieuws dat geen enkele ouder wil horen. Haar enige zoon Cobi (25) kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Burcht. De jongeman groeide tot zijn zestiende op in Mechelen. Daar wordt vrijdag afscheid van hem genomen.

