Coaching de vie, la belle arnaque ? « Quelqu’un qui a surmonté une difficulté s’imagine qu’elle peut servir de modèle »Coach de vie, coach mental, coach professionnel… Ils sont de plus en plus nombreux à proposer du coaching. Leur travail s’avère souvent bénéfique, mais ce n’est pas toujours le cas. L’exercice prend quelques secondes à peine et permet de jauger la diversité de l’offre. Ouvrir un moteur de recherche et, c’est voir apparaître une myriade de noms, de disciplines et de méthodes.

Des coachs sportifs, peut-être, mais aussi des coachs professionnels, des coachs en développement personnel, des coachs de vie, des coachs scolaires, en nutrition, mentaux, artistiques, en cabinet ou à distance. Du coaching individuel ou collectif et sans doute aussi, qui englobe nombre de pratiques, mises en œuvre avec plus ou moins de sérieux. Surtout,: apposer un écriteau sur sa façade suffit pour pouvoir se présenter comme coach spécialisé en ceci ou en cela.contrarie d’ailleurs les tenants d’un coaching professionnalis





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Zwemmen en bijna verzuipen: gekraakte Vanotterdijk is passage ex-coach nog niet te bovenVoor het eerst sinds het ontslag van Fred Vergnoux heeft het 18-jarige talent Roos Vanotterdijk verteld waar het misliep met de voormalige hoofdcoach van de zwemfederatie. ‘Op hoogtestage belde ik elke dag wenend naar huis.’

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Les footballeurs qui ont annoncé leur retraite en 2023Retour sur les footballeurs qui ont annoncé leur retraite en 2023, avec un focus sur les champions du monde.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

De plus en plus de Belges renoncent à leur héritageLes Belges sont de plus en plus nombreux à refuser leur héritage. Une augmentation de 44% des renonciations a été constatée depuis 2018. Les héritiers refusent souvent un héritage en raison des dettes laissées par leur proche décédé.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Feux d'artifice en Belgique : des règles plus strictes pour la nouvelle annéeLe 1er janvier 2024 à minuit, le ciel belge s’éclairera de mille et une couleurs pour célébrer la nouvelle année. De nombreuses communes organiseront leur traditionnel feu d’artifice. En parallèle des événements officiels, certains particuliers font également le choix d’organiser leur propre spectacle lumineux dans leur jardin. Si c’est votre cas, prudence toutefois, les feux d’artifice ne sont pas autorisés partout en Belgique. Il y a également des règles à respecter en fonction du type de fusée.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Overdosage de cadeaux pour enfants : une réalité ?Existe-t-il une surdose de cadeaux pour enfants ? Ne devrions-nous pas regretter que nos cadeaux soient ensevelis sous une pile d'autres jouets dans quelques semaines ? Nous avons posé la question à trois rédacteurs et lecteurs de trois générations différentes. Il y a beaucoup d'enfants dans notre famille. Nous avons la tradition de leur offrir un cadeau lors des fêtes de Noël ou du Nouvel An. Mais ils ont déjà reçu leurs cadeaux de Saint-Nicolas quelques semaines plus tôt. Cette surdose me dérange de plus en plus. Surtout parce que ces cadeaux contiennent souvent beaucoup de bric-à-brac dont ils ne se soucient pas longtemps. Je n'ai pas d'enfants moi-même, je suis seulement tante et marraine, donc je suis peut-être trop sévère. Qu'en pensez-vous ? Et quels sont les cadeaux amusants à offrir aux enfants qui ont déjà tant ? Selon mes parents, quand j'étais enfant, je courais déjà autour du sapin de Noël les jours précédant Noël, dans l'excitation des cadeaux de Noël. Ils ont trouvé qu'il n'y avait rien de mieux que de donner un petit paquet dès midi le jour même pour calmer l'excitation.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Les cohabitants légaux assimilés aux conjoints en Région wallonneEn Région wallonne, les cohabitants légaux sont assimilés aux conjoints. La Région wallonne ignore la notion de cohabitants “de fait”. Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents, grands-parents et arrière-grands-parents du défunt peuvent hériter, peu importe leur statut de naissance. L'adoption confère également un droit successoral. Les beaux-enfants peuvent hériter en ligne directe s'ils fournissent les preuves nécessaires.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »