Club schudt in Europa competitiezorgen van zich af

Ronny Deila had meer vuur gevraagd, en dat was voor de tweeduizend meegereisde Club-supporters maar een woord. Het bezoekersvak stond voor de aftrap in lichterlaaie – dat wordt een boete.

Het was geen verrassing dat Deila Thiago bij de rust naar de kant haalde – het risico was te groot. Week na week zet Thiago zijn gebreken meer in de verf. Niet goed. Het kan zijn dat u Balanta vergeten was, en het zou kunnen dat u dat niet eens zo erg vond. Over Balanta bestaat immers het idee dat hij voetbalt met zijn schoenen nog in de dozen. Louter brute spierkracht, als was hij een Jerommeke in voetbaloutfit. De Colombiaan toonde in Zürich, waar hij voor het eerst sinds januari in de basis stond, evenwel meer te kunnen dan alleen maar breken. Scoren, bijvoorbeeld.

Het plannetje van Deila klopte, maar Club kon wel efficiënter zijn – dat heeft een trainer niet in de hand. Het had na 45 minuten al een geruststellende bonus van twee goals kunnen of moeten hebben. De killermodus is de laatste tijd een beetje weg. headtopics.com

In normale omstandigheden zou 0-2 ruimschoots voldoende moeten zijn om achterover te kunnen leunen, maar Club is dezer dagen géén normale ploeg. Lugano drong aan en lukte de 1-2. Dan wordt zelfs tegen een zwak teampje bibberen.

Club ging aan het wankelen, typisch voor een elftal dat niet in goede vorm zit. Het zou toch niet? Even leek het van wel toen de scheidsrechter naar de stip wees, maar de VAR riep de ref naar het scherm. Geen penalty. Oef. headtopics.com

Voor één keer telde enkel het resultaat – Europese overwintering is dichtbij – niet de manier waarop. Het is tricky om te stellen dat Club nu vertrokken is voor meer, maar er zijn wel elementen waarop gebouwd kan worden. De inbreng van Balanta, bijvoorbeeld.

