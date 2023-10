Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding op fiets vlak bij Jan Breydelstadion

Het ongeval gebeurde rond 13.10 uur, zo'n twintig minuten voor het begin van de topper tussen Club Brugge en Antwerp. De man van 61 uit Varsenare fietste langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries, toen hij aangereden werd door een auto. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

De man fietste rond met een sjaal van Club Brugge. Waarschijnlijk was hij dus ook op weg naar het Jan Breydelstadion. De supporter werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis in kritieke toestand, maar hij is daar aan zijn verwondingen overleden.

Een deskundige van het parket is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De Gistelse Steenweg is afgesloten tussen de Koning Leopold III-laan en de Robrecht Van Vlaanderenlaan.

