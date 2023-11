Club Brugge en Standard halen uit, voor vier eersteklassers is beker al voorbij

Antwerp en Genk vlot door in beker, Union en AA Gent vermijden verlengingenThibau Nys heeft een loodzware editie van de Koppenbergcross gewonnen. De 20-jarige Belg reed al …KV Mechelen, Eupen en Cercle zijn al uitgeschakeld, Anderlecht wint niptVader vs.

zoon: kan Thibau straks Sven Nys overtreffen?Nicolas Frutos kijkt met La Louvière 'zijn' Anderlecht in de ogen: 'Blij dat RSCA weer titelkandidaat is'De topclubs hebben zich niet laten verrassen in de Beker van België. Maar voor KV Mechelen, vorig …KV Mechelen, Eupen en Cercle zijn al uitgeschakeld, Anderlecht wint niptDe topclubs hebben zich niet laten verrassen in de Beker van België.

Paul Beloy en Mo Messoudi wonnen met Beerschot de bekerfinale tegen Club Brugge: “We waren de underdog, maar hBeerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België. Als tweedeklasser zullen die van ‘t Kiel dat duel uiteraard aanvatten als underdog. Maar dat was ook het geval in 1979 en 2005 toen Beerschot in de finale van de beker telkens te sterk bleek voor Club Brugge. Lire la suite ⮕

Beerschot maakt zich klaar voor bekerfinale tegen Club BruggeBeerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België. Er werden maar liefst 9.500 tickets verkocht voor de bekerwedstrijd. Lire la suite ⮕

Antwerp vlot door in beker, Union vermijdt verlengingenBekerwinnaar Antwerp heeft zich met een 1–4-zege bij Lierse gemakkelijk geplaatst voor de achtste finales in de Beker van België. Union had meer moeite met amateurclub Meux (2–1). Lire la suite ⮕

Een nieuwe opdoffer voor Westerlo: tweedeklasser Beveren knikkert Kemphanen genadeloos uit de bekerWesterlo is niet opgestaan uit de doden. De rode lantaarn uit de Jupiler Pro League ligt nu ook genadeloos uit de Croky Cup. Tweedeklasser SK Beveren zorgde voor een nieuwe opdoffer: 3-1. Door deze uitschakeling kunnen de Kemphanen zich volledig focussen op het cruciale tweeluik tegen OH Leuven en Sint-Truiden in de competitie. Lire la suite ⮕

COMMENTAAR. “Dit Beerschot ligt qua niveau dichter bij Club NXT dan bij Club Brugge”Machteloos. Compleet machteloos. Het Beerschot dat dit seizoen eigenlijk nog geen enkele slechte wedstrijd speelde, kon er tegen Club Brugge zelfs nooit een wedstrijd van maken. 0-6, alstublieft. Snel vergeten en zondag doorspoelen tegen de Brugse belofteploeg is nu de boodschap. Lire la suite ⮕

Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ookThibaud Verlinden (24) is ook dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij Beerschot. Woensdag neemt hij het in de beker op tegen Club Brugge, de club waar zijn vader Dany (60) naam en faam maakte. Tegenwoordig is Dany keeperstrainer bij Dender, de ploeg die afgelopen zondag met 0-1 ging winnen bij… Beerschot. Lire la suite ⮕