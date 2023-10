Climat : la COP28 veut s'engager à réduire les émissions liées à la climatisation de 68% d'ici 2050

Un 'engagement en matière de climatisation' qui sera dévoilé lors du sommet COP28 le mois prochain obligera les pays signataires à réduire les émissions liées à l'utilisation de climatiseurs de 68% d'ici 2050, selon un projet de texte consulté vendredi par l'AFP. Cependant, on ne sait pas combien de pays adhéreront à cet engagement, ni si des poids lourds tels que la Chine et l'Inde y participeront.

Ils contribuent aux émissions en raison de l'électricité nécessaire pour alimenter les technologies telles que les climatiseurs et les ventilateurs, et parce que la climatisation et la réfrigération dépendent généralement d'hydrofluorocarbures, des polluants qui peuvent avoir des effets de réchauffement climatique plus importants que le dioxyde de carbone.

