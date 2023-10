Claude Marinower (Open Vld): “Gaat niet ver genoeg”

Het is volgens Open Vld een gemiste kans om het systeem van opcentiemen grondig en permanent te hervormen en zo echt zuurstof te geven aan de stad, en in het bijzonder aan de lokale handelskernen, zoals bijvoorbeeld de Bredabaan in Merksem en de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Dit was volgens de Antwerpse liberalen nochtans de afspraak in het bestuursakkoord.

“De stad is het aan zichzelf verplicht om alle instrumenten die het vanuit Vlaanderen krijgt aangereikt met beide handen aan te grijpen en haar beloftes ten aanzien van de handelaars, ondernemers en winkeliers na te komen”, zegt Schiltz. “Lokale ondernemers zijn de steunpilaren van het sociale weefsel en het maatschappelijke leven in de buurt. Door hen een eerlijk fiscaal kader te bieden, kunnen we die lokale handelskernen weer doen bruisen.

